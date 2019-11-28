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’da operasyonunda 3 gözaltı

Kütahya’da uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı

28.11.2019, 15:52

’da polis ekiplerince durdurulan bir otomobilde 15 kilo madde ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şubesi ekipleri, Altıntaş ilçesinden kent merkezine uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. İlçe çıkışında polis ekiplerince durdurulan otomobilde çuval ve bidonlara doldurulmuş 15 kilo esrar ele geçirildi. Olayla ilgili B.B., O.E. ve E.İ. gözaltına alındı. 3 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.

İHA

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