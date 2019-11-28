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Türk musikisine saygı duruşu

Türk musikisine saygı duruşu
Giriş Tarihi: 28.11.2019

’nin 1800’lü yıllarda büyük zorluklarla bastırdığı 450 notasından 350’si ’de bir koleksiyonerden çıktı. Hayatını Türk musikisine adayan ve bu mirası gelecek nesillere aktarmanın bir görev olduğunun altını çizen ses sanatçısı Ümit Yazıcı’nın arşivindeki eserlerle bir müze kurmak mümkün

İnsanlık tarihinin bilinen ilk şarkısı (literatürde geçen adıyla 'Bir Hurri İlahisi'), 1950'li yılların başında Suriye'nin kuzeyindeki Ugarit şehrinde bulunan ve milattan önce 14. yüzyıla dayanan taş tabletlerden çıktı.

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