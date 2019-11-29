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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den 'de Alevilere yönelik provokasyon hakkında açıklama

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den İzmir'de Alevilere yönelik provokasyon hakkında açıklama

29.11.2019, 14:23

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 'de Alevi vatandaşın evinin duvarına yazı yazılması hakkında, "Olay esnasından itibaren soruşturma açmıştır ve kolluk kuvvetlerimiz de her türlü incelemesini yapmaktadır. Bu işi yapan ya da yaptıranların, kişi ya da kişilerin tespiti yönünde titiz bir çalışma devam etmektedir." dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İzmir'de Alevi vatandaşın evinin duvarına yazı yazılması hakkında, "Olay esnasından itibaren İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımız soruşturma açmıştır ve kolluk kuvvetlerimiz de her türlü incelemesini yapmaktadır. Bu işi yapan ya da yaptıranların, kişi ya da kişilerin tespiti yönünde titiz bir çalışma devam etmektedir." açıklamasında bulundu.

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