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'nin kuzeyinde fırtına

Ege Denizi'nin kuzeyinde fırtına

29.11.2019, 10:25

'nin kuzeyinde çıkan fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. seferlerinde aksama yaşanıyor. 'dan 'ye saat 10.00 ve Geyikli'den Bozcaada'ya saat 11.00 seferleri iptal edildi.

Ege Denizi'nin kuzeyinde çıkan fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Marmara'nın bir bölümü ile Ege'nin kuzeyinde etkili olan fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada hatlarındaki arabalı vapur seferlerinde aksama yaşanıyor.

Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 10.00 ve Geyikli'den Bozcaada'ya saat 11.00 seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyrettiğini duyurdu.

AA

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