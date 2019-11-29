İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den kritik uyarılar! 29 Kasım Cuma yurtta hava durumu

İzmir'de bugün hava durumu nasıl? Yağış olacak mı? Ege illerinde hava nasıl olacak? Meteoroloji uyarı üstüne uyarı yaptı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Nevşehir, Kayseri, Adıyaman, Diyarbakır, Muş ve Bitlis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte yurtta hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Nevşehir, Kayseri, Adıyaman, Diyarbakır, Muş ve Bitlis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kıyı Ege ile İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Tekirdağ, Yalova, Bursa, Balıkesir, Manisa çevreleri ve Antalya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, akşam saatlerinden sonra Bayburt, Erzurum, Kars, Ardahan, Muş ve Bitlis çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat), Orta ve Doğu Karadeniz'in yüksekleri ile Bursa çevrelerinde yer yer kuvvetli fırtına (60-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.