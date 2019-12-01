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fotoğrafına yansıyan siluet, tartışma konusu oldu

Buzağı fotoğrafına yansıyan siluet, tartışma konusu oldu

01.12.2019, 16:47

'ın Damal ilçesine bağlı Yukarı Gündeş köyünde Cengiz Morkoç'un yeni doğan danasını çektiği fotoğrafa yansıyan siluet, sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Damal ilçesine bağlı Yukarı Gündeş köyünde yaşayan Cengiz Morkoç, ahıra girip, yeni doğan dananın fotoğrafını çekti.

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