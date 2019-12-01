Ardahan'ın Damal ilçesine bağlı Yukarı Gündeş köyünde Cengiz Morkoç'un yeni doğan danasını çektiği fotoğrafa yansıyan siluet, sosyal medyada tartışma konusu oldu.
Damal ilçesine bağlı Yukarı Gündeş köyünde yaşayan Cengiz Morkoç, ahıra girip, yeni doğan dananın fotoğrafını çekti.
Buzağı fotoğrafına yansıyan siluet, tartışma konusu oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.