Kore’den mesajınız var!

88 yaşındaki Kore gazisi İrfan Gülyen’in yıllar önce bir antika dükkanına bıraktığı hatıralarını buldum. Kore Savaşı sırasında tutulmuş bir günlük ve iki fotoğrafla başlayan İrfan Gülyen’i bulma maceram mutlu sonla noktalandı. Bornova’da yaşayan ‘Koreli İrfan’a 67 yıl öncesinden haber götürdüm

HACER ÖNOĞLU ÜLGER

Kore Savaşı gazilerimizin izlerini takip etmek üzere Hür Efe Gazete Matbaa ve Antika mağazasındayım. Hür Efe'nin sahiplerinden Cem Üsküp'e Kore Savaşı ile ilgili elinde evrak ya da obje olup olmadığını sordum. Bana eski bir bavul çıkardı.