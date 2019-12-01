  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Yaşam > Kore’den mesajınız var!

Kore’den mesajınız var!

Kore’den mesajınız var!
Giriş Tarihi: 1.12.2019

88 yaşındaki ’in yıllar önce bir antika dükkanına bıraktığı hatıralarını buldum. Kore Savaşı sırasında tutulmuş bir günlük ve iki fotoğrafla başlayan İrfan Gülyen’i bulma maceram mutlu sonla noktalandı. Bornova’da yaşayan ‘Koreli İrfan’a 67 yıl öncesinden haber götürdüm

HACER ÖNOĞLU ÜLGER

Kore Savaşı gazilerimizin izlerini takip etmek üzere Hür Efe Gazete Matbaa ve Antika mağazasındayım. Hür Efe'nin sahiplerinden Cem Üsküp'e Kore Savaşı ile ilgili elinde evrak ya da obje olup olmadığını sordum. Bana eski bir bavul çıkardı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kore’den mesajınız var! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN