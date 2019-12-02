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'da feci ! Traktör sürücüsü hayatını kaybetti

Aydın'da feci kaza! Traktör sürücüsü hayatını kaybetti

02.12.2019, 12:05

’ın Koçarlı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör yoldan çıkarak bir evin bahçesine uçtu. Kazada derilen traktörün altında kalan 39 yaşındaki hayatını kaybetti.

Olay dün akşam saat 21:00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; traktörüne yüklediği kışlık odunları Koçarlı'ya taşımakta olan Mevlüt Yılmaz, Gündoğan Mahallesi çevre yolunda seyir halinde iken yoldan çıkarak yolun altında bulunan evin avlusuna uçtu. Kazada evdekilerin avluda olmaması sayesinde büyük bir felaket önlenirken, traktör sürücüsü ise devrilen traktörün altına kaldı. Aydın Büyükeşhir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu traktörün altından çıkarılan Mevlüt Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan Mevlüt Yılmaz'ın Koçarlı Cihanoğlu Cami'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

İHA

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