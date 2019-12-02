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Ayvalık’ta 48 düzensiz yakalandı

Balıkesir Ayvalık’ta 48 düzensiz göçmen yakalandı

02.12.2019, 09:37

’in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla ’ın ’na gitmek isteyen 48 düzensiz yakalandı.

Alınan bilgiye göre; saat 00.13'te Ayvalık'ın Çıplak Adası açıklarından Midilli Adası'na gitmekte olan bir lastik botu fark eden Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı hemen harekete geçerek lastik botu durdurdu.

19 Filistin, 10 Kongo, 5 Suriye, 5 Somali, 4 Sierra Leone, 3 Kuveyt, 1 Gabon ve 1 Irak uyruklu olmak üzere toplam 48 düzensiz göçmeni ele geçiren ekipler; 12'si çocuk, 12'si kadın toplam 48 düzensiz göçmen hakkında yasal işlemler başlattı.

İHA

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