Gözünü kırpmadan eşini bıçakla öldürdü

İzmir'in Gaziemir ilçesinde yaşayan 31 yaşındaki Yunus Ortayayla, boşanma aşamasında oldukları ileri sürülen 26 yaşındaki karısı Ceylan Ortayayla'yı bıçaklayarak öldürdü.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde yaşayan 31 yaşındaki Yunus Ortayayla, boşanma aşamasında oldukları ileri sürülen 26 yaşındaki karısı Ceylan Ortayayla'yı bıçaklayarak öldürdü. Olay Gaziemir Zafer Mahallesi 810 Sokak'ta bulunan bir apartmanın 2. katında yaşandı. İddiaya göre, bir süredir eşinden ayrı yaşadığı iddia edilen Yunus Ortayayla, boşanma aşamasında olduğu eşi Ceylan Ortayayla ile konuşmak için eve gitti. KONUŞMA sırasında bir anda çıkan tartışma nedeniyle öfkeli koca, cebinden çıkardığı bıçakla eşini defalarca karnından bıçakladı. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen 112 acil ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan talihsiz kadın, Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Olay sonrası kaçan cani koca ise suç aletiyle birlikte kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

FATİH ŞENDİL