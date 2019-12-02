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'ta kiracı ev sahibini pompalı tüfekle öldürdü

İzmir Konak'ta kiracı ev sahibini pompalı tüfekle öldürdü

02.12.2019, 08:31 Güncelleme Tarihi: 02.12.2019,08:37

'in ilçesinde bir kişi, tartıştığı ev sahibi 'i pompalı tüfekle öldürdü. Polis ekiplerince gözaltına alınan Ali R.D. emniyete götürüldü.

Mahallesi'nde, alkollü olduğu iddia edilen Ali R.D. (64) ile ev sahibi arasında (64) henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ali R.D, evde bulunan pompalı tüfekle Ökmen'e ateş etti.

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