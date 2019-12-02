İzmir Konak'ta kiracı ev sahibini pompalı tüfekle öldürdü

İzmir'in Konak ilçesinde bir kişi, tartıştığı ev sahibi Necim Ökmen'i pompalı tüfekle öldürdü. Polis ekiplerince gözaltına alınan Ali R.D. emniyete götürüldü.

Altınordu Mahallesi'nde, alkollü olduğu iddia edilen Ali R.D. (64) ile ev sahibi Necim Ökmen arasında (64) henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ali R.D, evde bulunan pompalı tüfekle Ökmen'e ateş etti.