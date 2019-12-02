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'de bugün nasıl? Meteoroloji'den kritik uyarılar! 2 Aralık Pazartesi

İzmir'de bugün hava durumu nasıl? Meteoroloji'den kritik uyarılar! 2 Aralık Pazartesi hava durumu

02.12.2019, 09:22

Meteoroloji'den kritik uyarı. , , Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Samsun, , ve çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Trabzon'un doğu ilçeleri, çevreleri, 'in kıyı kesimleri ile , ve çevrelerinde kuvvetli yağmur, ve çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur, yükseklerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Peki 'de hava bugün nasıl olacak? Ege Bölgesi yağışlı mı? İşte 2 Aralık Pazartesi günü yurtta ...

Meteoroloji'den kritik uyarı. , , Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Samsun, , ve çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Trabzon'un doğu ilçeleri, çevreleri, 'in kıyı kesimleri ile , ve çevrelerinde kuvvetli yağmur, ve çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur, yükseklerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Peki 'de hava bugün nasıl olacak? Ege Bölgesi yağışlı mı? İşte 2 Aralık Pazartesi günü yurtta ...

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