‘Levanten kültürünü karnavalla yaşatalım’

Osmanlı topraklarına yüzyıllar önce yerleşen Avrupalıların son temsilcileri, Levanten kültürünü bir karnavalla gelecek kuşaklara bırakmayı amaçlıyor.

Osmanlı topraklarına yüzyıllar önce yerleşen Avrupalıların son temsilcileri, Levanten kültürünü bir karnavalla gelecek kuşaklara bırakmayı amaçlıyor.



UNUTULMAZ YEMEKLER

Tarihi kaynaklara göre ticaret yapmak için 17'nci yüzyıldan itibaren Osmanlı topraklarına gelen ve büyük bölümünü İngiliz, Fransız ve İtalyanların oluşturduğu Avrupalılar, yüzyıllar içinde Doğu-Batı sentezi ile ortaya çıkan kültürlerini Türkiye'de yaşatmak için çalışmalarını yoğunlaştırdı. İzmir Bornova'da düzenlenen Levanten Kültürüne Yolculuk Buluşması'nda da 5 asırlık tariflerle yapılan 'keftedhes', 'brizolakya pane', 'sarmısaklı ekmek' gibi yemekler tanıtıldı, yok olmaya yüz tutan gelenekler anlatıldı. İzmir Levantenleri Derneği Temsilcisi Enriko Filipuçi, büyük şehirlerde Türk insanıyla kültür alışverişinde bulunduklarını hatırlattı.



SOSYAL HAYATA KATKI

Kültürel alışverişten mimari, sanat, spor ve ticaret alanlarında benzersiz bir karışımın ortaya çıktığını vurgulayan Filipuçi, "İzmir'de Levantenlerin sayısı artık bini geçmez. Yemeklerimizi ve bayramlarımızı kaybetmemeye çalışıyoruz. Kıyafet balosunun yer aldığı bir karnaval düzenlenebilir. Yerel yönetimlerle görüştük ancak henüz sonuç alamadık" dedi. Tarihçi yazar Altan Altın da İzmir'in sosyal hayatına en büyük katkıyı yapanlar arasında Levantenlerin de yer aldığını ifade etti. Levanten Kültürüne Yolculuk Buluşması'na ev sahipliği yapan restoran işletmecisi Gülper Şahin Ergün ise yıllar boyu komşuluk yaptıklarını, artık yemeklerini de öğrendiklerini ve menülerine kattıklarını aktardı.