Meryem iyileşmek istiyor

Aydın’da 5 ay önce lösemiye yakalanan 4 yaşındaki Meryem Ayvaz, sağlığına kavuşup yeniden arkadaşlarıyla oynamanın hayalini kuruyor

Aydın Germencik'te yaşayan Ayvaz çiftinin 3 çocuğundan biri olan Meryem Ayvaz, bacaklarının morarması şikayetiyle Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede yapılan tetkiklerde küçük kızın lösemi hastası olduğunun tespit edilmesi üzerine iki ay boyunca tedavi altında tutuldu. Ailesinin maddi imkansızlıklar nedeniyle kızlarına bakamaması üzerine Meryem'i anneannesi Kübra Kabakçı yanına aldı.

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Torunu için yardım isteyen Kabakcı, "Meryem ile birlikte engelli eşime de ben bakıyorum. Meryem'i tedavisi için haftada bir kez hastaneye götürüyorum. Yol masrafları ile gıda masrafları oluyor" şeklinde konuştu. Öte yandan lösemi tedavi sürecinde saçları dökülen küçük Meryem'in üzülmesine dayanamayan anneanne Kübra Kabakçı, torununu kuaför Kenan Kaya'nın yanına götürdü. Kuaför Kaya, küçük kıza sürpriz yaparak Meryem'in rahat kullanabileceği şapka peruk hediye etti. Meryem'in mutluluğu gözlerinden okundu.

KAZIM YÖRÜKCE