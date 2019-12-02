Mezarlığı çiçek bahçesi gibi yaptı

İZMİR'İN Ödemiş ilçesinde yaşayan Şükrü Kocabıyık (60), 5 dönümlük köy mezarlığını çiçek bahçesine çevirdi. Kocabıyık'ın yaptığı çalışmayla mezarlık, çiçek bahçesine döndü.

İZMİR'İN Ödemiş ilçesinde yaşayan Şükrü Kocabıyık (60), 5 dönümlük köy mezarlığını çiçek bahçesine çevirdi. Kocabıyık, 2010 yılında annesi Ömriye Kocabıyık ve kız kardeşi Ayşe Özpınar'ı yangında yitirdi. Eski bir çiçek üreticisi olan Kocabıyık, yan yana defnedilen annesi ve kardeşinin mezarlarını çiçek bahçesine çevirdi. Çalışmayı beğenen mahalle sakinlerini kırmayan Kocabıyık, 5 dönümlük kırsal mahallenin mezarlığının bakımını ücretsiz üstlendi. Ayrıca mezarlığa çeşitli türde rengarenk çiçekler dikti. Kocabıyık'ın yaptığı çalışmayla mezarlık, çiçek bahçesine döndü.