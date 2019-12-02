Muğla'da feci yangın! Ölü ve yaralılar var

Muğla'nın Milas ilçesinde evde çıkan yangında bir kişi öldü, biri ağır iki kişi yaralandı. Ev sahibi kadın, ifadesine başvurulmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.