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'da feci ! Ölü ve yaralılar var

Muğla'da feci yangın! Ölü ve yaralılar var

02.12.2019, 14:17

'nın Milas ilçesinde evde çıkan yangında bir kişi öldü, biri ağır iki kişi yaralandı. Ev sahibi kadın, ifadesine başvurulmak üzere Müdürlüğüne götürüldü.

Alınan bilgiye göre, Gazipaşa Firuzpaşa Mahallesi Dutluharım Sokak'taki M.B'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

Alevleri gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunurken polisler güvenlik önlemi aldı.

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