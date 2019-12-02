Önder ögretmen lösemiye yenildi

AYDIN'DA 7 ay önce yakalandığı lösemi hastalığına yenik düşen Beden Eğitimi Öğretmeni Önder Yılmaz (44) sevenlerinin ve öğrencilerinin gözyaşları içinde toprağa verildi.

AYDIN'DA 7 ay önce yakalandığı lösemi hastalığına yenik düşen Beden Eğitimi Öğretmeni Önder Yılmaz (44) sevenlerinin ve öğrencilerinin gözyaşları içinde toprağa verildi. Aydın'da 23 yıldır aktif olarak B klasman voleybol hakemi olarak görev yapan, Yılmaz 7 ay önce lösemiye yakalandı. Yılmaz, hastalığının ortaya çıkmasının ardından Adnan Menderes Üniversitesi'nde tedavi görmeye başladı.



İKİ defa ilik nakli yapıldıktan sonra tedavisine devam edilen Önder öğretmen Adnan Menderes Hastanesi Üniversitesi Hastanesi'nde dün akşam hayatını kaybetti. Önder öğretmenin hayatını kaybetmesi ile sevenleri ve öğrencileri arasında büyük üzüntüye neden oldu. Beden Eğitimi öğretmeni Önder Yılmaz'ın cenazesi gözyaşları içinde toprağa verildi.