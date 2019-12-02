Uşak'ta 4 yaşında yüzmeye başlayan ve bugüne kadar katıldığı yarışlarda yüzlerce derece elde eden Mehmet Fatih Karahan, gözünü olimpiyat şampiyonluğuna dikti. Milli yüzücü Karahan, "200'ün üzerinde yarışta madalya kazandım" ifadelerini kullandı.
Down sendromlu milli yüzücü Mehmet Fatih Karahan, 2020'de Antalya'da yapılacak ve down sendromlu sporcuların olimpiyat oyunları olarak kabul edilen "Trisome Games 2020"de altın madalya kazanmak için kulaç atacak.
Yüzlerce madalyası var! Down sendromlu milli yüzücü Mehmet Fatih Karahan'ın hedefi olimpiyat şampiyonluğu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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