Yüzlerce madalyası var! Down sendromlu milli yüzücü Mehmet Fatih Karahan'ın hedefi olimpiyat şampiyonluğu

Uşak'ta 4 yaşında yüzmeye başlayan ve bugüne kadar katıldığı yarışlarda yüzlerce derece elde eden Mehmet Fatih Karahan, gözünü olimpiyat şampiyonluğuna dikti. Milli yüzücü Karahan, "200'ün üzerinde yarışta madalya kazandım" ifadelerini kullandı.