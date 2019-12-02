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Yüzlerce madalyası var! sendromlu 'ın hedefi olimpiyat şampiyonluğu

Yüzlerce madalyası var! Down sendromlu milli yüzücü Mehmet Fatih Karahan'ın hedefi olimpiyat şampiyonluğu

02.12.2019, 12:31

'ta 4 yaşında yüzmeye başlayan ve bugüne kadar katıldığı yarışlarda yüzlerce derece elde eden , gözünü olimpiyat şampiyonluğuna dikti. Karahan, "200'ün üzerinde yarışta madalya kazandım" ifadelerini kullandı.

sendromlu , 2020'de 'da yapılacak ve sporcuların olimpiyat oyunları olarak kabul edilen "Trisome Games 2020"de kazanmak için kulaç atacak.

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