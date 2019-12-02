Zehir tacirlerine jandarma darbesi

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda aralarında İran uyruklu şahısların da yer aldığı çete çökertildi.

MANISA'NIN Salihli ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda aralarında İran uyruklu şahısların da yer aldığı çete çökertildi. Operasyonda yakalanan 1'i kadın 2 İran uyruklu olmak üzere 5 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

JANDARMA ekipleri uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında yapılan çalışmada Ekim ayında otobüs ile yolculuk yapan Fatime T. adlı kadın yolcunun bebek çantasından 1 kilo 385 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken jandarma ekipleri soruşturmayı derinleştirdi.