  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Yaşam > Aydın'da feci kaza! Yaralılar var

'da feci ! Yaralılar var

Aydın'da feci kaza! Yaralılar var

03.12.2019, 08:57

'ın ilçesinde, otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla 'ne sevk edildi.

, saat 23.30 sıralarında Beydağ- Ödemiş karayolu üzerinde meydana geldi. Ödemiş'ten istikametine seyir halinde olan (54) yönetimindeki 09 RA 958 plakalı açık kasa kamyonet ile karşı yönden gelen Fatih Ceylan yönetimindeki 09 AAT 954 plakalı otomobil çarpıştı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Aydın'da feci kaza! Yaralılar var haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN