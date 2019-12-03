Aydın'ın Nazilli ilçesinde, otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaza, saat 23.30 sıralarında Beydağ- Ödemiş karayolu üzerinde meydana geldi. Ödemiş'ten Nazilli istikametine seyir halinde olan Süleyman Özkan (54) yönetimindeki 09 RA 958 plakalı açık kasa kamyonet ile karşı yönden gelen Fatih Ceylan yönetimindeki 09 AAT 954 plakalı otomobil çarpıştı.
Aydın'da feci kaza! Yaralılar var haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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