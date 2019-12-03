İzmir'de ev yangınında itfaiye eri tarafından kurtarılan kadın ağır yaralandı

Konak ilçesinde meydana gelen yangında ev sahibi kadın, alevlerin arasına maskesiz giren itfaiye eri tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen itfaiye eri, evdeki kadınla birlikte dışarı çıktığı sırada baygınlık geçirdi

İzmir'in Konak ilçesindeki bir evde çıkan yangında itfaiye eri tarafından kurtarılan ev sahibi kadın ağır yaralandı.

Özgehan Gökçay'ın (24) yaşadığı Akarcalı Mahallesindeki 2 katlı binanın zemin katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.