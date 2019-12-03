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'de ev yangınında tarafından kurtarılan kadın ağır yaralandı

İzmir'de ev yangınında itfaiye eri tarafından kurtarılan kadın ağır yaralandı

03.12.2019, 08:23 Güncelleme Tarihi: 03.12.2019,08:44

Konak ilçesinde meydana gelen yangında ev sahibi kadın, alevlerin arasına maskesiz giren tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen itfaiye eri, evdeki kadınla birlikte dışarı çıktığı sırada baygınlık geçirdi

'in Konak ilçesindeki bir evde çıkan yangında tarafından kurtarılan ev sahibi kadın ağır yaralandı.

'ın (24) yaşadığı Akarcalı Mahallesindeki 2 katlı binanın zemin katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.

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