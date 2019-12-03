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'da kış lastiği uygulaması

Kütahya'da kış lastiği uygulaması

03.12.2019, 11:03

’nın Emet ilçesinde yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda kış lastiği takma zorunluluğu uygulaması kapsamında Müdürlüğü’nce denetimlerin yapıldığı bildirildi.

Kış lastiği takmayan veya lastiğinin ömrü kısa olan sürücülere kanun maddesi gereğince ceza kesen ekipler, sürücüleri kış lastiği takmanın yararları konusunda da bilgilendirdi. Daha sonra Emet ilçe otogarında toplu yolcu taşıması yapan araçlar ve okul öğrenci servisleri de kontrol edildi.

Emet İlçe Emniyet Müdürülüğü'nden yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak adına kış lastiği kullanımı denetimlerine ağırlık verilecektir. Kış lastiği kullanılması zorunlu olmasına rağmen kullanılmadığı tespit edilen araçların sürücülerine, Karayolları Trafik Kanununun 65/A maddesi uyarınca idari para cezası uygulanacaktır. Bugün yaptığımız uygulamalarda kurullara uymadığı tespit edilen araçlara cezai işlem uygulandı" denildi.

Kış lastiği zorunlu mu? Hangi araçlar kış lastiği takmalı? Cezası ne kadar?

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