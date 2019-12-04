Arda Turan'dan romantik doğum günü kutlaması!

Futbolcu Arda Turan, sosyal medya hesabından eşi Aslıhan Doğan Turan'ın doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı.
Arda Turan, eşi Aslıhan Doğan Turan'ın doğum gününü Instagram hesabında yaptığı romantik bir paylaşımla kutladı.
04.12.2019, 21:35
Futbolcu Arda Turan, sosyal medya hesabından eşi Aslıhan Doğan Turan'ın doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı.
Arda Turan, eşi Aslıhan Doğan Turan'ın doğum gününü Instagram hesabında yaptığı romantik bir paylaşımla kutladı.
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