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'dan romantik kutlaması!

Arda Turan'dan romantik doğum günü kutlaması!

04.12.2019, 21:35

Futbolcu , sosyal medya hesabından eşi Turan'ın doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı.

, eşi Turan'ın doğum gününü Instagram hesabında yaptığı romantik bir paylaşımla kutladı.

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