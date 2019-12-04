  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Yaşam > Balıkesir'de otomobil denize uçtu

'de otomobil denize uçtu

Balıkesir'de otomobil denize uçtu

04.12.2019, 09:22

'in ilçesinde özel bir otomobil denize uçtu. Deniz kıyısında balık tutan vatandaşlar polisi arayarak bir otomobilin denize uçtuğunu ihbar ettiler. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Alınan bilgiye göre; gece saat 01.30 sıralarında meydana gelen olayda, deniz kıyısında balık tutan vatandaşlar polisi arayarak bir otomobilin denize uçtuğunu ihbar ettiler.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Balıkesir'de otomobil denize uçtu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN