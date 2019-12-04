Balıkesir'de otomobil denize uçtu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde özel bir otomobil denize uçtu. Deniz kıyısında balık tutan vatandaşlar polisi arayarak bir otomobilin denize uçtuğunu ihbar ettiler. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Alınan bilgiye göre; gece saat 01.30 sıralarında meydana gelen olayda, deniz kıyısında balık tutan vatandaşlar polisi arayarak bir otomobilin denize uçtuğunu ihbar ettiler.
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