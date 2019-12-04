Çanakkale'de 180 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık, Biga ve Gelibolu ilçelerinde 180 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan 25 Suriye uyruklu düzensiz göçmenin, ilgili yasaya göre, ikamet ettikleri illere gönderilmeleri için tebliğ yapıldı.

Jandarma ekiplerince üç ilçede yürütülen çalışmalarda, 7 grupta 144'ü Afganistan, 25'i Suriye, 6'sı Eritre, 5'i de Filistin uyruklu 180 düzensiz göçmen yakalanarak haklarında işlem başlatıldı. Bu kişilerin yanında ise 171 can yeleği ele geçirildi. Afganistan, Filistin ve Eritre uyruklu 155 kişi işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Yakalanan 25 Suriye uyruklu düzensiz göçmenin, ilgili yasaya göre, ikamet ettikleri illere gönderilmeleri için tebliğ yapıldı. AA