İzmir Dikili'de 47 göçmen ile 1 organizatör yakalandı

İzmir'in Dikili ilçesinde, yasa dışı yollardan lastik botla yurt dışına çıkmaya çalışan Afganistan uyruklu 47 göçmen ile 1 Türk organizatör yakalandı.

Sahil Güvenlik ekipleri, Dikili açıklarında lastik botta bir grup göçmenin olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik botu tarafından yeri tespit edilen lastik bot durduruldu. Yapılan kontrolde tamamı Afganistan uyruklu 13'ü erkek, 10'u kadın ve 24'ü çocuk olan 47 göçmen ile 1 Türk organizatör yakalandı. Kıyıya getirilen göçmenler, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Organizatör şüphelisi ise güvenlik güçlerine teslim edildi.



DHA