İzmir'in simgeleri arasında yer alan Konak Meydanı'ndaki Tarihi Saat Kulesi'nde sabah saatlerinde uçuşan güvercinler güzel görüntüler oluşturdu. İşte o görüntüler...
İzmir'in simgeleri arasında yer alan Konak Meydanı'ndaki Tarihi Saat Kulesi'nde sabah saatlerinde uçuşan güvercinler güzel görüntüler oluşturdu.
İzmir güne böyle uyandı! Tarihi Saat Kulesi'nde görsel şölen haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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