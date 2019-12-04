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Haberler > Yaşam > İzmir güne böyle uyandı! Tarihi Saat Kulesi'nde görsel şölen

! 'nde görsel şölen

İzmir güne böyle uyandı! Tarihi Saat Kulesi'nde görsel şölen

04.12.2019, 10:56

'in simgeleri arasında yer alan 'ndaki 'nde sabah saatlerinde uçuşan güvercinler güzel görüntüler oluşturdu. İşte o görüntüler...

'in simgeleri arasında yer alan 'ndaki 'nde sabah saatlerinde uçuşan güvercinler güzel görüntüler oluşturdu.

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