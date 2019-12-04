  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Yaşam > Uşak'ta 4 bin 595 sikke ele geçirildi, 5 kişi yakalandı

'ta 4 bin 595 sikke ele geçirildi, 5 kişi yakalandı

Uşak'ta 4 bin 595 sikke ele geçirildi, 5 kişi yakalandı

04.12.2019, 11:01

'taki kaçakçılığı operasyonunda 4 bin 595 sikke ele geçirildi. Ele geçirilen sikkeler 'ne teslim edildi.

Uşak'taki tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 4 bin 595 sikke ele geçirildi.

Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Balıkesir'den Uşak'a tarihi eser getirileceği yönündeki ihbar üzerine harekete geçti.

Uşak-İzmir kara yolu üzerinde bir aracı durduran ekipler yaptıkları aramada Roma ve Helenistik dönemlere ait 4 bin 595 sikke ele geçirdi.

Araçta bulunan B.Ö, B.C, G.B, B.Ç. ve O.Ç, gözaltına alındı.

Ele geçirilen sikkeler Uşak Arkeoloji Müzesi'ne teslim edildi.

AA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Uşak'ta 4 bin 595 sikke ele geçirildi, 5 kişi yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN