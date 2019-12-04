Uşak'ta 4 bin 595 sikke ele geçirildi, 5 kişi yakalandı

Uşak'taki tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 4 bin 595 sikke ele geçirildi. Ele geçirilen sikkeler Uşak Arkeoloji Müzesi'ne teslim edildi.
Uşak'taki tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 4 bin 595 sikke ele geçirildi.
Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Balıkesir'den Uşak'a tarihi eser getirileceği yönündeki ihbar üzerine harekete geçti.
Uşak-İzmir kara yolu üzerinde bir aracı durduran ekipler yaptıkları aramada Roma ve Helenistik dönemlere ait 4 bin 595 sikke ele geçirdi.
Araçta bulunan B.Ö, B.C, G.B, B.Ç. ve O.Ç, gözaltına alındı.
Ele geçirilen sikkeler Uşak Arkeoloji Müzesi'ne teslim edildi.
AA
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