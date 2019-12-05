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'da feci kaza! Av tüfeğini temizlerken kendisini vurdu

Afyonkarahisar'da feci kaza! Av tüfeğini temizlerken kendisini vurdu

05.12.2019, 08:16

'da (19) temizliğini yaptığı ruhsatsız av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Sinanpaşa ilçesine bağlı Kayadibi köyünde Rüstem Arslan (19) evinde kendisine ait ruhsatsız av tüfeğini temizlediği esnada silah kazara ateş aldı. Tüfekten çıkan fişekle karın bölgesinden ağır yaralan Arslan, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Arslan, hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

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