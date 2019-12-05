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'ta 34 ve 1 organizatör yakalandı

Balıkesir Ayvalık'ta 34 göçmen ve 1 organizatör yakalandı

05.12.2019, 08:18

’in ilçesinde yasa dışı yollarla ’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 34 düzensiz yakalandı. Yakalanan 34 düzensiz göçmen ile organizatör hakkında yasal işlemlere başlanıldığı öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Ayvalık'ın Küçükköy Mahallesi sınırları içerisindeki Ceylan Sitesi mevkisinde devriye nöbeti görevinde bulunan İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki ekipler, 10'u kadın, 6'sı çocuk 34 düzensiz göçmen ile S.N. isimli bir organizatör zanlısını yakaladı. Yakalanan 34 düzensiz göçmen ile organizatör hakkında yasal işlemlere başlanıldığı öğrenildi.

İHA

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