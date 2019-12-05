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'nda trafik kazası

Boğayokuşu'nda trafik kazası

05.12.2019, 08:43

- Yatağan karayolunda kontrolden çıkan bir otomobil karşı şeride geçerek, başka bir araca çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yatağan'dan Milas istikametine doğru seyreden 48 EH 914 plakalı otomobil, Boğayokuşu mevkiinde yağan yağmurda kontrolden çıktı.Karşı şeride geçen otomobil başka bir araca çarparak durabildi.

Meydana gelen kazada araç sürücüsü olduğu iddia edilen Fatma Çoban ve araçta yolcu olarak bulunan Şule Çoban yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere sevk edildiler.

Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

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