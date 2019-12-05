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Biga'da operasyonu

Çanakkale Biga'da uyuşturucu operasyonu

05.12.2019, 12:12

'nin Biga ilçesinde polisin düzenlediği operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Biga ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda, 1 kilo bonzai ve 3 tabanca ele geçirildi, 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

DHA

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