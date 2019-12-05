Çanakkale'nin Biga ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Biga ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda, 1 kilo bonzai ve 3 tabanca ele geçirildi, 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
DHA
Çanakkale Biga'da uyuşturucu operasyonu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.