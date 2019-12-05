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'de 111 düzensiz yakalandı

Çanakkale'de 111 düzensiz göçmen yakalandı

05.12.2019, 08:38 Güncelleme Tarihi: 05.12.2019,08:44

'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla 'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığındaki 111 düzensiz yakalandı. , Kongo, Mali, Senegal ve uyruklu olduğu öğrenilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından teslim edildi.

Ege Denizi'nin kuzeyinde yasa dışı geçişleri önleme faaliyetlerini sürdüren Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, Ahmetçe köyü açıklarında iki ayrı operasyon düzenledi.

Aralarında kadınlar ve çocukların da bulunduğu 111 yabancı uyruklu, lastik botlardan alınarak Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığına getirildi.

Afganistan, Kongo, Mali, Senegal ve Suriye uyruklu olduğu öğrenilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

AA

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