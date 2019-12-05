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'de ! Vagonun altından çıkan duman korkuttu

İzmir'de panik anları! Vagonun altından çıkan duman korkuttu

05.12.2019, 12:41

'in Torbalı ilçesinde, şehirlerarası yolcu treni vagonunun altından duman çıktığını görenler, paniğe kapıldı. İtfaiye ve istasyon görevlilerinin çalışmasıyla sorun giderilirken, balata yanığı nedeniyle duman çıktığı anlaşıldı.

Basmane ile arasındaki seferlerin gerçekleştirildiği yolcu treniyle, saat 08.00 sıralarında, Torbalı'nın Pancar 'na giriş yapıldı.

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