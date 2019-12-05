İzmir'in Torbalı ilçesinde, şehirlerarası yolcu treni vagonunun altından duman çıktığını görenler, paniğe kapıldı. İtfaiye ve istasyon görevlilerinin çalışmasıyla sorun giderilirken, balata yanığı nedeniyle duman çıktığı anlaşıldı.
Basmane ile Denizli arasındaki seferlerin gerçekleştirildiği yolcu treniyle, saat 08.00 sıralarında, Torbalı'nın Pancar Tren İstasyonu'na giriş yapıldı.
İzmir'de panik anları! Vagonun altından çıkan duman korkuttu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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