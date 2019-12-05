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’daki yangında ev sahibi kundaklama ve cinayet suçundan tutuklandı

Muğla’daki yangında ev sahibi kundaklama ve cinayet suçundan tutuklandı

05.12.2019, 08:33

'nın Milas ilçesindeki ev yangının ardından cesedi bulunan 'nin darbedilerek öldürüldüğü iddia edildi. Olaya ilişkin 'nin kız arkadaşı olan ev sahibi ise tutuklandı.

'nın Milas ilçesinde bir kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı yangına ilişkin bir kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, emniyet mensuplarının genişlettiği soruşturmada, yangının kundaklama sonucu meydana geldiğine dair bulgulara ulaşıldı.

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