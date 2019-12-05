Muğla'nın Milas ilçesindeki ev yangının ardından cesedi bulunan Yüksel Semerci'nin darbedilerek öldürüldüğü iddia edildi. Olaya ilişkin Semerci'nin kız arkadaşı olan ev sahibi ise tutuklandı.
Muğla'nın Milas ilçesinde bir kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı yangına ilişkin bir kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, emniyet mensuplarının genişlettiği soruşturmada, yangının kundaklama sonucu meydana geldiğine dair bulgulara ulaşıldı.
Muğla’daki yangında ev sahibi kundaklama ve cinayet suçundan tutuklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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