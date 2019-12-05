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Rus denizaltısı 'Novorossiysk' 'ndan geçti

Rus denizaltısı 'Novorossiysk' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

05.12.2019, 16:22

'ndan geçen 'nın filosuna bağlı 'Novorossiysk' adlı denizaltı, 'e yol alıyor. Boğazdan geçişi sırasında Rus denizaltısına Türk botu eşlik etti.

Marmara Denizi'nden saat 12.30'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'nın Karadeniz filosuna bağlı 'Novorossiysk' adlı denizaltı, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra saat 15.00 sıralarında Çanakkale önlerine geldi. Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen Rus denizaltısı, Akdeniz'e doğru yol aldı. Boğazdan geçişi sırasında Rus denizaltısına Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.

DHA

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