Bakliyat tüketiminin sayısız faydası var

Uzmanlar; kuru bezelye, Richlea mercimeği ve nohutun 100'er gramında bulunun yüksek protein, lif ile düşük yağ oranı göz önüne alındığında bakliyat, kilo kontrolünün sağlanmasında ve sağlıklı beslenmede önemli rol oynuyor. Bakliyat tüketimi; kanser oluşumu, Tip-2 diyabet ve obeziteyi önleyici etkilerinin yanı sıra mide bağırsak sistemi ve kalp damar sağlığı ile de ilişkilendiriliyor. Uzman Diyetisyen İpek Özger, "Kolesterol içermedikleri için bakliyatların düzenli tüketimi oldukça faydalı. Bakliyatlar, düşük glisemik indeks içeriğiyle kan şekerini düzenler. Düşük yağ oranları ile bakliyatlar diyet listelerinin de olmazsa olmazıdır.