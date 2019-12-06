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'nda ilkbaharda su tutulacak

Çay Barajı'nda ilkbaharda su tutulacak

06.12.2019, 11:47

ve , 13 milyon metreküp su hacmine sahip olan 'nda ilkbahardan itibaren su tutulmaya başlanacağını söyledi. Pakdemirli, çeşitli ziyaretler kapsamında geldiği 'da, Çay ilçesinde inşaatı devam eden barajda incelemelerde bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 13 milyon metreküp su hacmine sahip olan Çay Barajı'nda ilkbahardan itibaren su tutulmaya başlanacağını söyledi.

Pakdemirli, çeşitli ziyaretler kapsamında geldiği Afyonkarahisar'da, Çay ilçesinde inşaatı devam eden barajda incelemelerde bulundu.

Yetkililerden bilgi aldıktan sonra basın mensuplarına açıklama yapan Pademirli, inşası devam eden barajın, kent için önemine işaret etti.

Bakan Pakdemirli, barajın yerden 105 metre yükseklikte olduğunu belirterek, şu bilgileri verdi:

"Çay Barajı, 13 milyon metreküp su hacmi olan ve bölgenin en büyük hacimli barajlarından biri. Barajın açılışı için gerekli brifingleri aldık, müteahhitle de görüştük. İlkbaharın ilk günleriyle beraber barajda su tutulmaya başlanacak. Çay ve Bolvadin ilçeleri, memba kalitesinde içme suyuna kavuşacak. Tarlalarımız, bozkırlarımız daha yeşil bir hale gelecek. Mart ayı gibi bu işi bitirmiş olacağız. Şu ana kadar inşaatın nerdeyse yüzde 95'i bitmiş durumda."

AA

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