Cezaevinden izinli vahşet!

Ordu’da üniversiteli Ceren Özdemir’in, çocuk katili Özgür Arduç tarafından öldürülmesi Türkiye’de infiale neden oldu. Bu cinayet akıllara cezaevinden izinli çıkan suçluların işlediği suçları getirdi. Peki bu canilere kim dur diyecek?

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir (20) kendisini 4 kilometre boyunca takip ettikten sonra evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklayarak öldüren Özgür Arduç'un (35) kurbanı oldu. 14 yıl önce Ordu'da bir çocuğu öldüren ve tam 13 yıl kaçtıktan sonra 2017 yılında cezaevine konan Özgür Arduç, çıkan bir yasaya göre cezasının belli bir kısmını yattığı için gönderildiği açık cezaevinden 2018 yılında firar eden bir cani.

ÇARŞI İZNİ DOĞRU MU?

Bir yıl sonra hırsızlık yaparken yakalanan ve tekrar konulduğu açık cezaevinden 1 Aralık'ta bir kez daha firar eden Özgür Arduç, 3 gün sonra da çantasını gasp etmek istediği Ceren Özdemir'i öldürdü. Bu acı olay, akıllara cezaevinden izinli çıkıp yeniden suç işleyen, hatta bir insanın canını alacak kadar öteye giden canileri getiriyor. Peki ama cinayetten içeri girmiş bir katilin yarı açık cezaevine gönderilmesi ve hatta çarşı iznine çıkarılması ne kadar doğru bir karar?

ISLAH OLMAZ SUÇLU

Aralarında adam öldürmeye teşebbüs, yaralama, gasp, uyuşturucu temin etme ve satışını yapma gibi suçlardan 12 suç kaydı bulunan Özgür Arduç, Ceren'i öldürdüğü için hiç bir pişmanlık belirtisi göstermedi. "Yaptıklarımdan pişman değilim" diyen ve ifadesinde o sabah güne birini öldürmek için başladığını itiraf eden Arduç, Ceren'in canını aldığı bıçakla, kendisini yakalayan polisleri de öldürmeyi kafasına koyduğunu anlattı. Peki ama ıslah olmaz bir suç makinesi olduğunu kendi ağzıyla itiraf eden bu caninin, hiçbir iyileşme belirtisi göstermediği cezaevindeyken anlaşılabilir ve çarşı iznine çıkması engellenebilir miydi?

KAN DONDURAN İFADELER

'Katliam yapmak istiyordum'

Cezaevinden firar ettiğinde birilerini öldürmeyi planladığını anlatan Arduç, "Üzerimdeki montu bir mağazadan çaldım. Bıçağı bir av malzemecisinden çaldım. Param olsa silah alacaktım ama param yoktu. Katliam yapmak istiyordum. 'Bıçağın karşısında kim durabilir bir bakayım' dedim. Bir bıçak darbesinde öldürebileceğim kişiler aradım gözlerimle. Ceren Özdemir'i tanımıyorum. Çantasında para olduğunu düşündüm. Bir anda aklıma koyarak takip ettim. Ceren'e daha fazla darbe vuracaktım ama etrafta birileri vardır diye korktum. Sabah kendime yeni avlar aradım" dedi.

'YAPTIKLARIMDAN PİŞMAN DEĞİLİM'

Cinayetin ardından geceyi inşaatta geçirdiğini bildiren Arduç, şöyle konuştu: "Ertesi gün otogar civarına geldiğimde polisler beni yakaladı. Bu arada vatandaşlar bana saldırdı. Polisler beni kurtardı ve araca bindirdi. Polislerden birinin yanında arka koltukta oturdum. Bu sırada polisin boğazına sokmak için bıçağı cebimden çıkardım. Bıçağı göğsüne sapladım. Bıçakla ikinci kez hamle yapacağım sırada polis engel oldu. Aracı kullanan polis durdu ve bana müdahale etti. Bu sırada onu da parmağından yaraladım. Yaptıklarımdan pişman değilim."

CEREN'İN KATİLİ TUTUKLANDI

Güvenlik gerekçesiyle Ordu Emniyet Müdürlüğü binasında sağlık kontrolünden geçirilen katil zanlısına gece yarısı olayın yaşandığı evin çevresinde tatbikat yaptırıldı. Emniyetteki sorgusu tamamlanan katil zanlısı geniş güvenlik önlemleri altında zırhlı araca konularak adliyeye sevk edildi. Arduç, 'canavarca hisle adam öldürme' suçundan tutuklandı.

İŞTE 2019'DA İŞLENEN O CİNAYETLERDEN BAZILARI

İzmir'in Buca ilçesinde Kasım ayında yattığı açık cezaevinden izinli çıkan Şehmuz Selçuk, sevgilisi Melisa Kalem'i pompalı tüfekle öldürdükten sonra inthar etti.



İzmir Çiğli'de Haziran ayında açık cezaevinden izinli olarak çıkan Göksel Sağlam (47), iki çocuğunun annesi boşandığı eski eşi Habibe Çevik (42) ve eski baldızı Fatma Akdağ'ı (39) öldürdü.



İzmir'in Tire ilçesinde geçen Mart ayında cezaevinden izinli çıkan U.O. (34), tartıştığı eşi Gülcan Oğuz'u (38) başından vurdu. Oğuz hastanede hayatını kaybederken U.O. nöbetçi mahkemece tutuklandı.



İstanbul Küçükçekmece'de cezaevinden izinle çıkan Ersin Ü, nikahsız olarak birliktelik yaşadığı iki çocuk annesi olan 28 yaşındaki Kübra T'yi bıçakladıktan sonra çaydanlıkta ısıttığı kızgın yağı üzerine döktü.



İstanbul Taksim'de üniversite öğrencisi Halit Ayar'ı bıçakla öldüren iki zanlı yakalandı. Zanlılardan Emrah Y'nin cezaevinden özel izinle çıktığı öğrenildi.

Denzili'nin Pamukkale ilçesinde geçen Temmuz ayında, cezaevinden izinli çıkan M.Ö, Ahmet Alkan ile amcası Süleyman Alkan'ı öldürdü.



Samsun'un Bafra ilçesinde geçen Temmuz ayında cezaevinden izinli çıkan Mevlit T. (45) eşi Ayla T'yi (38) tüfekle vurarak yaraladı. Olay yerinden kaçan Mevlit T, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

FOTOĞRAFTAN TANIYIP YAKALATTI

Özgür Arduç'u, sosyal medyada paylaşılan görüntülerinden tanıyıp, polise ihbar eden esnaf Alpay Taşçı yaşananları anlattı. Taşçı, "Sosyal medyada şahsın resmini gördüm. İş yerimin önünden geçen biri dikkatimi çekti. Dışarı çıkınca takibe başladım. Bir taraftan da 155'i arayarak polise ihbarda bulundum" dedi.

DERLEYEN: HACER ÖNOĞLU ÜLGER