Emziren annelere beslenme önerileri

Doğum kilolarını vermek adına yapılan bilinçsizce diyetler, kas kaybına ve çeşitli hastalıklara yol açabiliyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Hilal Yazıcı, “Bir can doyuruyorum, iki kişilik beslenmeliyim algısı yanlış” dedi ve çiçeği burnunda annelere önerilerde bulundu.

Doğum sonrası yapılan bilinçsiz diyetler, kas kaybına ve çeşitli hastalıklara yol açarken anne sütünün de kesilmesine yol açıyor. Hem bebeği sağlıklı beslemek hem de bu süreçte kilo vermenin mümkün olup olmadığı konusunda bilgi veren VM Medical Park Samsun Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Hilal Yazıcı, çiçeği burnunda annelere sağlıklı beslenme önerilerinde bulundu.

Yazıcı, "Bebeğiniz dünyaya geldiğinde o inanılmaz süreç ile birlikte hızlı bir şekilde bir kaç kilo vereceksiniz. Bundan sonraki süreçte de dengeli beslenerek yeterli süt salgısına sahip olabilir, hem de kilo verebilirsiniz. Yeterli süt salgısı için sanılanın aksine şekerli besinlere ihtiyacımız yok.

GÜNDE 2,5 LİTRE SU

İhtiyacımız olan şey her besin grubundan yeterli ve dengeli beslenmek. 'Bir can doyuruyorum iki kişilik beslenmeyelim' algısı sürecinde aldığımız kilolardan, 500 kcal'i de beslenmemize eklediğimiz sağlıklı enerji kaynaklarından gelmelidir.

Anne sütünün artması için en önemli içecek sudur. Günde mutlaka 2,5-3 litre su tüketmelisiniz. Paketli ürünlerin içerikleri mutlaka okunmalı, sağlıksız ve alerjen olabilen katkı maddeli hiçbir ürün tüketilmemelidir" dedi.

EKMEKTEN KORKMAYIN

Annenin kalsiyum ihtiyacının süt üretimi sebebi ile oldukça fazla olduğunu söyleyen Yazıcı, sözlerini şöyle sürdürdü: Günde 3-4 porsiyon süt, yoğurt, peynir grubu tüketilmelidir. Vitaminmineral ihtiyacı için sebze ve meyve şart. Günde 3-4 porsiyon meyve ve 2-3 porsiyon sebze tüketilmeli ve yeşil yapraklı sebzelerle anne sütü salınımı desteklenmelidir.

Ekmekten korkmayın, tam buğday ekmeği, tam buğday ürünler tüketebilirsiniz. Hamur işlerinden, pasta, börekten uzak durmak, kan şekeri, insülin ve birçok hormonun dengesini olumlu etkiler, daha sağlıklı süt salınımı sağlar. Yumurta, anne sütünden sonra en kıymetli besin. Günde mutlaka 1 adet tüketilmelidir. Yağlı tohumlar esansiyel yağ asitleri sayesinde bebeğin gelişimi için önemlidir. Günde bir avuç fındık, ceviz, badem ile ara öğünlerinizi destekleyebilirsiniz. Balık, Omega 3 kaynağıdır. Bebeğinizin beyin gelişimi için haftada 1 kez balık tüketmelisiniz.



GAZ YAPAN GIDALARA DİKKAT

Beslenme ve Diyet Uzmanı Hilal Yazıcı, doğumdan sonra ilk 4-6 hafta gaz yapan yiyeceklerden uzak durulması gerektiğini belirtti. Yazıcı, "Kuru fasulye, mercimek, nohut, barbunya, börülce, brokoli, karnabahar, lahana, soğan, sarımsak, pırasa, turp gibi sebzeler, greyfurt, portakal, mandalina, kavun, karpuz gibi meyveler, kahve, kola, çay gibi kafeinli içeceklerden uzak durmakta fayda var. Özellikle ilk aylar, bebeğin beslenmeden dolayı gaz sancısı yaşadığı dönemdir.