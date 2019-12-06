Firari cinayet sanığı Kerim Fişek, Afyonkarahisar'da yakalandı

Ankara Sincan Açık Cezaevi Müdürlüğü'nden firar eden Kerim Fişek (19), Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde yakalandı. Gözaltına alınan Fişek, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığın talimatıyla Afyonkarahisar Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde dün gece yaptığı devriye görevi sırasında şüphe üzerine 2 kişiyi durdurdu. Polis ekipleri yaptıkları kimlik sorgusunda şüphelilerden Kerim Fişek'in 'kasten öldürme' suçundan tutuklu bulunduğu Ankara Sincan Açık Ceza Müdürlüğü'nden yaklaşık 20 gün önce firar ettiğini ve hakkında yakalama kararı bulunduğunu tespit etti. Gözaltına alınan Fişek, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığın talimatıyla Afyonkarahisar Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

DHA