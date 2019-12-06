Hukukçular Ceren Özdemir cinayeti için ne dedi?

Ordu'da evinin önünde bıçaklanarak öldürülen 20 yaşındaki Ceren Özdemir'in cinayetine ilişkin hukukçular Yeni Asır'a özel açıklamalarda bulundu.

"İZAH EDİLEBİLİR BİR TARAFI YOK"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, cinayete ilişkin "Bunun izah edilebilir bir tarafı söz konusu değil. Güvenlik güçlerimiz gerek teknik, gerek analiz olsun, gerekse kameraların izlenmesi münasebetiyle bir sonuç aldı ama tabii bu ölen kızımızı geri getirmiyor. Soruşturma devam ediyor. Söyledikleri ne kadar doğrudur, neyi yansıtıyor elbette ki soruşturma çerçevesinde ortaya çıkacak" diye konuştu.

"İYİ HAL" İNDİRİMİ VİCDANLARI YARALIYOR

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, kadına yönelik şiddetle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Gül, "Singapur Sözleşmesi'nin Arabuluculuk Üzerine Yansımaları Sempozyumu'nda konuştu. Bakan Gül, "Zalimce cinayetlerin ardından görülen davalarda, somut ve hukuk temelli tatmin edici gerekçelere dayanmayan 'iyi hal' gibi soyut değerlendirmelerle canilere ceza indirimi yapılması vicdanları yaralamaktadır" diye konuştu.

HUKUKÇULAR NE DEDİ?

Hukukçular konuyla ilgili olarak Yeni Asır'a açıklamalarda bulundu

NAKLİNE İMKAN YOK

Avukat Efe Demirciefe, "Hangi suçtan, neden yarı açık cezaevine sevk edildiğinin iyi anlaşılması için dosyasının incelenmesi gerekir. Çünkü kasten işlenen cinayet suçunda Ceza İnfaz Kanunu'na göre yarı açık cezaevine nakledilmesine imkan yok" diye konuştu.

KORKUTMAK İŞE YARAMIYOR

Ceza Avukatı Murat Üstündağ, "Cinayet işleyen bir kişi aşağı yukarı müebbet hapis cezası alacağını biliyor. Adam 20-25 yıl cezaevinde yatacağını biliyor. Zaten ortalama bir insan ömrü 60-70 yıl. Yani kişiyi ceza ile korkutmaya çalışmak bunun önüne geçmiyor" dedi.

FİRAR ETMEK KOLAY

Avukat Mehmet Gören, "Toplam cezası 10 seneden fazla ise 1/10'unu, toplam cezası 10 seneden az ise 1 ayını kapalı cezaevinde geçiren hükümlüler açık cezaevine geçiş hakkına sahip olur. Açık cezaevinden firar etmek daha da kolaylaşıyor" dedi.

METİN BURMALI