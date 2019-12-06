İzmir'de 17 ilçede elektrik kesintisi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? 6 Aralık Cuma İzmir'de elektrik kesintileri

İzmir'de 17 ilçede bugün elektrikler kesilecek. Bugün (6 Aralık Cuma) İzmir'de yaşanacak olan elektrik kesintileri bazı ilçelerde uzun süre devam edecek. İzmirli vatandaşlar elektriklerin ne zaman geleceğini merak edip araştırıyor. Peki İzmir'de bugün elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak? Hangi mahallelerde elektrik olmayacak? Elektrik kesintileri ne kadar sürecek? GDZ Elektrik Dağıtım internet sitesi üzerinden elektriklerin kesileceği ilçeleri ve mahalleleri duyurdu. İşte 6 Aralık Cuma günü İzmir'de elektrik kesintileri…

İzmir'de 17 ilçede bugün elektrikler kesilecek. Bugün (6 Aralık Cuma) İzmir'de yaşanacak olan elektrik kesintileri bazı ilçelerde uzun süre devam edecek. İzmirli vatandaşlar elektriklerin ne zaman geleceğini merak edip araştırıyor. Peki İzmir'de bugün elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak? Hangi mahallelerde elektrik olmayacak? Elektrik kesintileri ne kadar sürecek? GDZ Elektrik Dağıtım internet sitesi üzerinden elektriklerin kesileceği ilçeleri ve mahalleleri duyurdu. İşte 6 Aralık Cuma günü İzmir'de elektrik kesintileri…