İzmir'de şehit eşinin adını taşıyan okulda görev yapıyor

İzmir'in Bornova ilçesinde 6 Mart 2018'de GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgusu yaptığı sırada asker kaçağı olduğu öğrenilen saldırganın bıçaklı saldırısı sonucu şehit olan polis memuru Mehmet Çelik'in (47) adı, eşinin görev yaptığı okula verildi. 3 yıldır Şehit Polis Mehmet Çelik Ortaokulu'nda görev yapan Aysun Çelik (39), ilk zamanlar eşinin adını taşıyan tabelaya bakmakta zorlandığını, soranlara okul adını söyleyemediğini anlattı. Şimdi artık bakabildiğini ve eşiyle gurur duyduğunu belirten Çelik, "Okulumu önce de çok seviyordum ama şimdi daha çok seviyorum" dedi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mehmet Çelik, 6 Mart 2018'de Bornova'da GBT sorgusu yaptığı sırada, asker kaçağı saldırgan tarafından uğradığı bıçaklı saldırı sonucu şehit oldu.