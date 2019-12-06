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'de şehit eşinin adını taşıyan okulda görev yapıyor

İzmir'de şehit eşinin adını taşıyan okulda görev yapıyor

06.12.2019, 10:11

'in ilçesinde 6 Mart 2018'de GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgusu yaptığı sırada olduğu öğrenilen saldırganın bıçaklı saldırısı sonucu şehit olan polis memuru 'in (47) adı, eşinin görev yaptığı okula verildi. 3 yıldır Şehit Polis Ortaokulu'nda görev yapan (39), ilk zamanlar eşinin adını taşıyan tabelaya bakmakta zorlandığını, soranlara okul adını söyleyemediğini anlattı. Şimdi artık bakabildiğini ve eşiyle gurur duyduğunu belirten Çelik, "Okulumu önce de çok seviyordum ama şimdi daha çok seviyorum" dedi.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru , 6 Mart 2018'de 'da GBT sorgusu yaptığı sırada, saldırgan tarafından uğradığı sonucu şehit oldu.

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