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kız, yüzlerce genci kurtardı

Müslüman kız, yüzlerce genci kurtardı
Giriş Tarihi: 6.12.2019

ABD'nin Oshkosh şehrinde meydana gelen olay ülke gündemine oturdu. Kentteki bir liseyi silahla basan öğrenci etrafa ateş etti. Saldırı sonrası Duaa Ahmad isimli öğrenci, saldırıdan kaçan öğrencileri cami kapılarını açarak kurtardı. 100'den fazla öğrenci Ahmadiyya Müslüman Topluluğu'na ait camiye sığındı. Lise öğrencisi Duaa Ahmad'ın caminin kapılarını arkadaşlarına açması takdir topladı. Arkadaşlarının güvenliğini sağlayan Duaa Ahmad, "Bana ilk önce yardım etmeyi öğrettiler. Ben böyle büyüdüm" dedi. ÖTE yandan, olayın ardından güvenlik güçlerine mukavemet gösteren öğrenci polis tarafından vuruldu ve bölgede büyük bir gerginlik yaşandı. Bir polisin de yaralandığı olayda vurulan öğrenci ve polis hastaneye kaldırıldı. Okula silahla gelen öğrencinin evinde yapılan aramada da uyuşturucu maddelere ve silaha rastlandı.

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