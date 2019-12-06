‘Sağlık turizminin yükselişi sürecek’

Termal otelcilik günümüzde sağlık, SPA ve wellness turizmiyle iç içe geçti. Termal suların gücüyle gelen sağlık turizminde büyük bir artış ve gelişme var.

VİZYON PROJELER

Sağlık turizmi yatırımları sadece kaplıca ve içmece hizmetleri ile değil geniş kür seçenekleri, lüks tesisler ile misafirlerine hizmet verecek duruma geldi. Karaderili Şirketler Gubu Ceo'su Tevfik Talas, "Sağlık turizmine yaptığı yatırımlarla adından söz ettiren Karaderili Şirketler Grubu, Yalova Terma City, Kütahya Emet Termal Resort & Spa tesislerinin kalitesi ile bu bölgelere gereken önemi veren şirketlerin başında geliyor. Şirketin vizyon projesi Marmara'nın yükselen değeri lüks termal turizm kompleksi. 6.000 metrekare sağlık, SPA&kür merkezi ve 2.200 yatak kapasiteli büyüleyici bir yatırımla ziyaretçilerinin hizmetinde" dedi. Talas şöyle konuştu: "Dünyadan da, Türkiye'ye termal sağlık turizmi için gelenler her geçen yıl artış gösteriyor. Türkiye'de bulunan suların daha fazla minerale sahip olması, cazip fiyatlı lüks konaklama seçenekleri turistleri termal sulara çeken özelliklerden bazıları."