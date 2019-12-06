Üç Türk akademisyen mucitler listesine girdi

ABD Ulusal Mucitler Akademisi'nin (NAI) dünyanın dört bir yanından seçtiği 168 akademik mucit arasında 3 Türk bilim insanı yer aldı. Georgetown Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aykut Üren, California Üniversitesi Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mihri Özkan ve Massachusetts Hastanesi Harris Ortopedi Laboratuvarı Yardımcı Direktörü Doç. Dr. Ebru Oral, bilimsel araştırmaları sayesinde NAI 2019 akademisyenler listesine seçilmeyi başardı.