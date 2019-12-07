Asılsız ihbara 250 TL para cezası

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 112 Çağrı Merkezi'ne gelecek asılsız ihbarlar için 250 lira para cezası kesilmeye başlandığını duyurdu. Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen 112 Acil Çağrı Merkezi Personeli Hizmet İçi Eğitim Programı'nda konuşan Bakan Soylu, "1 Ocak-30 Kasım 2019 arasında 44 ildeki yeni nesil 112 çağrı merkezlerimize gelen toplam çağrı sayısı 39 milyon 216 bin 435'tir. Bu ihbarların yüzde 68'i yani 26 milyon 270 bini asılsız ihbar" dedi.

VALİLİKLER DEVREDE

Bu durumun kabul edilemez olduğunu vurgulayan Süleyman Soylu, "Asılsız ihbarlara karşı ceza uygulamasına da başladık. Valiliklerimiz tarafından 250 lira ceza kesilmektedir ancak mesele ceza tahsil etmek değil hayat kurtarmaktır" ifadelerini kullandı.