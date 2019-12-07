Güleda’nın ölümü için iki müfettiş görevde

Güleda Cankel cinayetinde bazı kamu görevlilerinin ihmali bulunduğu iddiaları üzerine valilikçe başlatılan soruşturmayı, İçişleri Bakanlığı müfettişleri devraldı

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi öğrencisi 19 yaşındaki Güleda Cankel'in, eski erkek arkadaşı tarafından öldürülmesi sonrası bazı kamu görevlilerinin ihmalinin bulunduğu iddialarının gündeme gelmesi üzerine valilik tarafından başlatılan soruşturmada görevlendirilen Vali Yardımcısı Ömer Faruk Ateş, çalışmasını tamamladı. Güleda Cankel'in öldürülmesiyle sonuçlanan sürecin ele alındığı ayrıntılı bir durum tespiti yapılan soruşturma dosyasında, zanlı Zafer Pehlivan'ın, Cankel'in kaldığı aparta gittiği saatten cinayeti işlediği zamana kadar geçen süreçte konuya müdahil olan polis, 112 Acil Servis ve hastanedeki sağlık çalışanlarının isimlerine yer verildi. İhmali olduğu ileri sürülen kamu görevlilerine ilişkin durum tespitinin yapıldığı soruşturma dosyasını İçişleri Bakanlığı'nca görevlendirilen müfettişler devraldı. Bakanlıkça görevlendirilen mülkiye müfettişi ile polis başmüfettişi çalışmalarına başladı.