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Lotoyu vurdu arazi aldı, arazide buldu

Lotoyu vurdu arazi aldı, arazide define buldu

07.12.2019, 12:15

Geçtiğimiz yıl lotodan 842 bin Dolar kazanan adamın, kazandığı paranın bir kısmı ile Kerala eyaletinde bulunan Kilimanoor'da arazi satın aldı ve burada eski bir tapınağın yanında yer alan arsada buldu

Hindistan'da geçen yıl lotoyu vurarak 842 bin Dolar kazanan adam satın aldığı arazide define buldu.

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