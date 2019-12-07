Lotoyu vurdu arazi aldı, arazide define buldu

Geçtiğimiz yıl lotodan 842 bin Dolar kazanan adamın, kazandığı paranın bir kısmı ile Kerala eyaletinde bulunan Kilimanoor'da arazi satın aldı ve burada eski bir tapınağın yanında yer alan arsada define buldu
Hindistan'da geçen yıl lotoyu vurarak 842 bin Dolar kazanan adam satın aldığı arazide define buldu.
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